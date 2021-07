Geplante Öffnungen in England: "Eine Bedrohung für die Welt"

Der frühere Generaldirektor des Gesundheitsdepartments von Taiwan, Shu-Ti Chiou, stellte die Frage: "Wie schaut ein verantwortungsvolles Öffnen aus? Welche Freiheit schätzen wir - die Freiheit von verhinderbaren Covid-19-Spätfolgen oder die Freiheit, nichts zu tun um uns zu schützen?

Auch der medizinische Berater der britischen Regierung, Chris Whitty, sagte bereits am Donnerstag, dass sich derzeit die Spitalsaufnahmen wegen Covid-19 in England alle drei Wochen verdoppeln. "Es braucht nicht viele Verdoppelungen, bis wir wieder furchterregende Zahlen sehen. Ich denke, wir sollten nicht unterschätzen, dass wir überraschend schnell wieder in Schwierigkeiten geraten könnten."

Die Zahl neuer täglicher Coronavirus-Infektionen ist in England mit bereits knapp 50.000 so hoch wie seit März nicht mehr. Am Donnerstag befanden sich 3900 Personen in Spitalsbehandlung, 63 verstarben an den Folgen einer Coronavirus-Infektion.Ein wissenschaftliches Beratergremium geht von mindestens 1000 Spitalsaufnahmen täglich aus, wenn die Lockerungen wie geplant in Kraft treten.