Mehr als eine Million Menschen in England zur Quarantäne aufgefordert

Die Contact-Tracing-App in England funktioniert ähnlich wie die "Stopp Corona" App in Österreich. 26,5 Millionen Briten haben sie gratis heruntergeladen und aktiviert. Hat man sich länger als 15 Minuten in weniger als zwei Metern Entfernung von einer Person aufgehalten, die später in ihrer App angibt, einen positiven Test gemacht zu haben, dann wird man mit der Information kontaktiert, man solle sich isolieren.

So erging es zuletzt mehr als eineinhalb Millionen Inselbewohnern. In der ersten Juliwoche sind 337.695 Menschen offiziell zur Heimquarantäne aufgerufen worden, weil sie Kontakt mit einer infizierten Person hatten. In derselben Woche wurden laut Recherchen des Guardian 520.194 Menschen zusätzlich von der App kontaktiert. Hinzu kommen 624.000 Schulkinder, die nach Clustern in ihren Klassen zu Hause bleiben mussten.

In derselben Woche wurden 194.005 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet. Sollten diese Gruppen sich nicht überschneiden, könnten bis zu 1,6 Millionen Menschen in der Vorwoche aufgefordert worden sein, zu Hause zu bleiben.