Long Covid: Wie gefährdet sind ungeimpfte Junge?

Darauf, dass Kinder ähnliche Long-Covid-Symptome entwickeln können wie Erwachsene, deutet eine kleine Erhebung des schwedischen Karolinska-Instituts vom November 2020 hin: Es wurden fünf Kinder auf potenziell lang anhaltende Folgen untersucht, sie waren zwischen neun und 15 Jahre alt, vier davon waren Mädchen. Nach ihrer Covid-19-Diagnose (keine Hospitalisierung) litten die Kinder sechs bis achte Monate lang an Beschwerden. Alle fünf Kinder laborierten an Müdigkeit, Atemnot, Herzrasen oder Brustkorbschmerzen, vier hatten Kopfschmerzen, Konzentrationsschwierigkeiten, Muskelschwäche, Schwindel und Halsschmerzen. Einige der Symptome hatten sich nach sechs bis acht Monaten gebessert, in die Schule war zu diesem Zeitpunkt keines der Kinder zurückgekehrt.

Laut einer ganz aktuellen Untersuchung kann sich Long Covid mit 200 verschiedenen Symptomen manifestieren.

In einer russischen Studie, die im European Respiratory Journal erschienen ist, ist ebenfalls davon die Rede, dass ein beträchtlicher Teil jener Kinder, die wegen Covid-19 im Spital behandelt werden mussten, sich nur langsam erholen. Ein Viertel der untersuchten Kinder (Durchschnittsalter zehn Jahre) hatte noch bis zu acht Monate nach dem Krankenhausaufenthalt anhaltende Symptome. Höheres Alter und Allergien waren mit einem höheren Risiko verbunden.

Long Covid oder Long Lockdown

Heftig diskutiert wird, ob alle diese Symptome auf die Virusinfektion an sich, oder teilweise nicht auch auf die Folgen von Schulschließungen und die psychisch belastete Gesamtsituation zurückzuführen sind.

So kam eine Studie mit Daten von 23.000 Haushalten aus England und Wales im Juni zu dem Ergebnis, dass 4,6 Prozent der infizierten Kinder an Symptomen litten, die länger als vier Wochen andauerten. Fazit: "Auch Kinder bekommen Long Covid – aber Forschende arbeiten noch daran, herauszufinden, wie oft und wie schwer sie es bekommen", heißt es dazu im Wissenschaftsmagazin Nature. Wie lange dauern die Symptome an? "Das weiß derzeit niemand."