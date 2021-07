Alkoholkonsum: Wie Corona zum Suchtstarter wurde

Statt zum Afterwork-Treffen mit Kollegen in eine Bar führte der Weg nach einem langen Homeoffice-Tag monatelang zum eigenen Kühlschrank. "Der Konsum zu Hause hat sich um ein Drittel erhöht", bestätigt Malischnig. Ob es sich dabei um eine dauerhafte Verlagerung handelt, ist noch nicht abschätzbar. "Es ist aber eher unwahrscheinlich, weil viele Menschen gerne in Gesellschaft Alkohol konsumieren."

Ein Großteil der schweren Trinker arbeitet in Gastro- und Handwerksberufen, zeigten britischen Forscher kürzlich in einer Studie auf. Geistliche und Meteorologen sind demnach am häufigsten abstinent. Interessant sind die Geschlechterunterschiede: Bei Frauen hängt hoher Konsum in erster Linie mit Führungspositionen zusammen.

Ein Blick auf das große Ganze zeigt, dass sich das Alkoholverhalten der Österreicherinnen und Österreicher in den vergangenen 50 Jahren konsequent zum Positiven verändert hat. Der Konsum ist unterm Strich zurückgegangen. Zurückzuführen sei das unter anderem auf Regulierungsmaßnahmen bei der Beschaffung, sagt Malischnig. "Durch Präventionskampagnen ist auch das Bewusstsein der Menschen dafür, dass Alkohol ein Problemstoff ist, gestiegen." Global gesehen ist der Alkoholkonsum in den letzten zehn Jahren stabil geblieben, schädliche Trinkmuster, etwa Binge Drinking, haben sich laut dem neuesten OECD-Bericht aber verfestigt.

Neue Therapieansätze

Auch die Behandlung alkoholabhängiger Menschen ist mit der Zeit gegangen: "Behandlungsziele sind individueller. Radikale Abstinenz ist heute nicht mehr die oberste Maxime", sagt Malischnig. 2016 hat das Institut für Suchtprävention das kostenlose Online-Selbsthilfeprogramm Alkcoach (www.alkcoach.at) gestartet. In zahlreichen Modulen werden lebensnahe Strategien erlernt, wie man etwa Risikosituationen erkennt und welche Entspannungsmöglichkeiten es abseits vom Alkohol gibt. Das Projekt ist inzwischen wissenschaftlich evaluiert: In einer Langzeitstudie zeigte sich, dass Konsum und depressive Symptome als häufige Begleiterscheinung nachhaltig reduziert werden können.

Sich mithilfe von Online-Tools von der Sucht zu lösen, sei nicht für alle Betroffenen gleichermaßen hilfreich, betont Malischnig: "Es gibt ein breites Spektrum an Bedürfnissen bei Betroffenen, manche schätzen die niederschwellige und komplett anonyme Unterstützung im Netz, andere brauchen intensivere Begleitung."

Mit der Eindämmung des Virus besteht die Chance, problematisch gewordene Trinkgewohnheiten wieder loszuwerden. Dieser Aufgabe muss man sich nicht alleine stellen: "Es gibt flächendeckend Suchtberatungsstellen, die maßgeschneiderte Behandlungsmöglichkeiten anbieten", sagt Preinsperger. "Das Wichtigste ist, dass die Betroffenen den Weg zu uns wagen und sich uns anvertrauen."