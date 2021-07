Ansteckungsrisiko: Sollten heuer doch keine Festivals stattfinden?

Es gibt aber auch Infektionen bei doppelt Geimpften?

Ja, aber in den meisten Fällen sind das sehr leichte Verläufe, wenn man zweimal geimpft ist. Hingegen sieht man schwere Verläufe auch bei jungen Ungeimpften – natürlich sind sie aber bei Älteren häufiger. Deshalb appelliere ich auch an junge Menschen ab 12 Jahren, sich impfen zu lassen.

Mehrere Länder planen eine Impfpflicht für das Gesundheitspersonal. Sollte Österreich das auch tun?

In Österreich hat sich die Politik mehrfach dazu bekannt, dass sie keine Impfpflicht möchte. Ich gehe also davon aus, dass wir sie nicht bekommen. Was es gibt, ist, dass man von Bewerbern, die künftig im Gesundheitsbereich arbeiten möchten, einen Impfnachweis verlangt. Wenn sie ihn nicht bringen, verzichtet man darauf, mit ihnen zusammenzuarbeiten – eine indirekte Impfpflicht. Und wir brauchen mehr Personal, etwa im Intensivbereich. Es mangelt nicht an Betten und Geräten, ein Engpass ist gut ausgebildetes Personal.

Ein Impfnachweis ist aber noch nicht in allen Bundesländern Voraussetzung für eine Neuanstellung.

Es wäre sinnvoll, dass es überall verpflichtend ist, dass Menschen, die im Gesundheitsbereich zu arbeiten beginnen, einen Impfnachweis vorlegen müssen.

Sollte es finanzielle Anreize für Impfungen geben?

Ich glaube nicht, dass das helfen würde. Was man unbedingt tun muss, ist verstärkt aufzuklären, auch in Fremdsprachen, und auch im niedergelassenen Bereich durch die Hausärzte mehr zu impfen. Da gibt es ein Vertrauensverhältnis und man kann ganz eigenartige Gerüchte aufklären – das funktioniert hier wesentlich besser als in Impfstraßen. Etwa das Gerücht, dass Frauen nach einer Impfung keine Kinder mehr bekommen können. Das ist natürlich ein Unsinn.

Sollten Corona-Tests kostenpflichtig werden?

Ja. In dem Moment, wo jeder ein Impfangebot bekommen hat, sollte man die Tests kostenpflichtig machen – das heißt, dass ungeimpfte Menschen dann zahlen müssen, um einen grünen Pass zu bekommen.

Vor kurzem fand eine Tagung der deutschsprachigen Ärzteorganisationen statt, bei der es um die Lehren aus der Covid-Krise ging. Welche Lehren sind das?

Es hat sich gezeigt, dass die Probleme in Deutschland, Österreich und der Schweiz sehr ähnlich waren: Durch die Zersplitterung der Kompetenzen im Bund und in verschiedenen Bundesländern gab es ein regional uneinheitliches Vorgehen, da wäre es wünschenswert gewesen, wenn jemand zentral Vorgaben gemacht hätte. Das war aber nicht nur bei uns, sondern auch in Deutschland und der Schweiz nicht der Fall. Und dann würden wir uns eine besser Nutzung der Daten wünschen.