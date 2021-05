Long Covid: Warum es oft erst spät erkannt wird

Damit einher geht auch ein Mangel an Anlaufstellen für Patienten. Michel Reimon schreibt in seinem Posting, dass Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein eine Arbeitsgruppe einrichtet, um Hausärzte noch besser für die Diagnose von Long Covid zu wappnen. Für Stingl ist das der richtige Weg: „Hausärzte sind für viele Betroffene die erste Anlaufstelle und es ist wichtig, dass sie wissen, dass Long Covid überhaupt existiert. Trotzdem wird man nicht darum herumkommen, spezialisierte Ambulanzen einzurichten.“ Noch gibt es wenige solcher Ambulanzen wie etwa am AKH Wien, an denen Vertreter unterschiedlicher beteiligter Fachrichtungen die Betroffenen behandeln können.

Neurologe Stingl sieht auch Anpassungsbedarf bei der Reha von Long-Covid-Patienten. Da sie lange nicht so leistungsfähig sind wie andere Covid-Genesene, fruchte die herkömmliche Reha bei ihnen nicht. Long Covid tritt typischerweise übrigens bei Patienten auf, die einen milden Verlauf hatten. Bei Patienten mit schweren Verläufen sind Organschäden häufiger sowie Folgeerkrankungen aufgrund einer Behandlung auf der Intensivstation. Dass Patienten, die nicht erinnerlich infiziert waren, an Long Covid erkranken, sei nicht typisch, aber möglich. „Ich halte nichts davon, dass sich jetzt jeder auf Antikörper testen lässt, aber bei Symptomen, etwa bei länger anhaltender unklarer Erschöpfung, ist das sinnvoll.“