Fußballer Kimmich und die Corona-Impfung: Risiko von Langzeitfolgen?

Dies gelte auch für die neuen mRNA-Impfstoffe. Auch deren Bestandteile werden im Körper schnell nach der Impfung abgebaut, erklärte Paul Cichutek, Leiter des Paul-Ehrlich-Instituts (für Impfstoffzulassung in Deutschland zuständig) im ZDF. "Daten deuten darauf hin, dass die mRNA nach etwa 50 Stunden im Körper nicht mehr nachweisbar ist." Langzeitnebenwirkungen, die erst nach Jahren auftreten, seien bei Impfstoffen generell nicht bekannt.

Impfskeptikerinnen und Impfskeptiker führen oft die Fälle von Narkolepsie (Schlafkrankheit) an, die in skandinavischen Ländern beim Schweinegrippe-Impfstoff Pandemrix aufgetreten sind, der Partikel des Influenzavirus enthielt. Symptome traten im Mittel 42 Tage nach der Impfung auf: "Bemerkt hat man es eben auch erst nach etwa einem Jahr, gesichert noch später, weil erst dann genügend Personen geimpft waren, um diese Zusammenhang zu erkennen", schreibt Impfstoffprüferin Falb. Und die Ursache sei wohl das Influenzavirus selbst gewesen. Denn auch die Erkrankung konnte Narkolepsie hervorrufen, in Kombination mit einer genetischen Veranlagung der Betroffenen.

Das sagte auch die Immunologin Nina Pilat-Michalek von der MedUni Wien zum KURIER: "Die Narkolepsie war eine bekannte Nebenwirkung der Erkrankung."

Kein Eingriff ins Erbgut

Neuerlich betonen Wissenschafterinnen und Wissenschafter auch, dass sich die mRNA der Impfstoffe nicht in die DNA, also unsere Erbsubstanz integrieren könne: "Die Erbinformation des Menschen befindet sich in Form von DNA im Zellkern, dorthin gelangt die mRNA gar nicht", sagte die Virologin Melanie Brinkmann in ZDFheute.

"Zu glauben, dass Impfstoffe, die im Körper gar nicht mehr vorhanden sind, irgendwelche Spätschäden verursachen könnten, ist wie zu glauben, dass Medikamente ohne Wirkstoffe eine Wirkung haben könnten. Wer würde das bitte glauben!?", schreibt die Ärztin Natalie Grams-Nobmann auf Twitter.

Und viele Expertinnen und Experten betonen auch: Angesichts von alleine in den USA bereits mehr als 400 Millionen verimpften Dosen an Covid-19-Impfstoffen hätten auch ganz seltene Nebenwirkungen schon längst auffallen müssen.