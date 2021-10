Ministeranklage und Anzeige

3-G am Arbeitsplatz sei "ein Akt des politischen Zynismus", so Kickl, der in Richtung Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein meinte: "Was für ein sadistischer Mensch muss man eigentlich sein, wenn man ungeimpfte Menschen ohne Symptome täglich unter einen Testzwang stellt, damit sie arbeiten gehen dürfen?" Die Bevölkerung werde erpresst, sich impfen zu lassen, der Gesundheitsminister agiere "herzlos" und "eiskalt". Kickl kündigte einen Misstrauensantrag und eine Ministeranklage gegen Mückstein an.

Auch gegen die neueste Impfkampagne, die sich an junge Menschen richten soll, möchte Kickl juristisch vorgehen - und zwar wegen Irreführung. Die von der Werbeagentur Jung von Matt umgesetzten, affichierten Sujets, seien "skrupellos und kriminell". Beispiel: "Alle gehen in den Club. Nur nicht Irene, die sagt Impfen macht Migräne". Auch gegen einen möglichen Lockdown für Ungeimpfte würde die FPÖ wohl juristisch vorgehen: "Unsere Juristen stehen Gewehr bei Fuß."