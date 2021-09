Was der Antikörper-Test aussagt und warum er nicht gratis ist

Muss man sich bei einem Wert unter 100 BAU/ml sorgen, kann man sich bei einem Wert von über 1.000 BAU/ml besonders freuen?

Das lässt sich nicht definitiv sagen, da es Impfdurchbrüche bei Zweifachgeimpften mit einem hohen BAU/ml-Wert gibt. Personen, die Risiko- oder vulnerablen Gruppen angehören, wird derzeit acht Monate nach der zweiten Impfung zur dritten geraten. "Über 100 BAU/ml sind ein beruhigender Wert", sagt Virologin Von Laer im KURIER-Gespräch.

Hat die Art des Impfstoffes Auswirkung auf den Antikörper-Status?

"Studien zeigen, dass der Schutz der neutralisierenden Antikörper bei BionTech/Pfizer monatlich um 7 Prozent abnimmt. Nach einem halben Jahr hat man noch einen guten Schutz gegen eine schwere Infektion. Der Schutz vor der Infektion an sich nimmt laufend ab. Dieser Schutz scheint bei BionTech/Pfizer schneller abzunehmen als beim eigentlich so unbeliebten Impfstoff von AstraZeneca", so Virologin Dorothee Von Laer im KURIER-Gespräch. "Dieser fängt zwar niedriger an, scheint aber dann stabiler zu sein. Im Vergleich zu BionTech/Pfizer scheint auch der Impfstoff von Moderna stabiler zu sein. Der Grund ist womöglich, dass bei BionTech/Pfizer 30 Mikrogramm Impfstoff gegeben werden, bei Moderna sind es 100."