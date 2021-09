Die neuen Quarantäne-Regeln für Schüler

Sitznachbarn K1 ab der 5. Schulstufe

Dienstagabend ließ das Gesundheitsministerium den KURIER außerdem wissen, dass ab der 5. Schulstufe nur noch die direkten Sitznachbarn sowie sonstige enge Kontakte des bestätigten Covid-19-Falls als Kontaktpersonen der Kategorie 1 klassifiziert werden sollen. Bei Volksschülern ist dies schon jetzt ähnlich. Aber: Die Letzt-Entscheidung, wer als K1-Person definiert wird, bleibt bei den lokalen Gesundheitsbehörden. Bisher wurden bei positiven Corona-Fällen die ganzen Klassen nach Hause geschickt. Ergebnis: Innerhalb einer Woche waren 456 Schulklassen schon wieder nach Hause geschickt worden.

Noch ein Problem: Es war auch am Dienstag nicht eruierbar, wie viele Kinder nun daheim bleiben müssen, weil sie entweder infiziert oder K1 sind. Und wie viele als K2 geimpft ohne Unterricht daheim bleiben müssen, weil die Klasse zu ist. Im Schnitt sind in Wien 18 Kinder pro Klasse, was sich bei 465 geschlossenen Klassen auf rund 8.300 Schülerinnen und Schüler summiert.