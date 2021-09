Quarantäne: Was eine Epidemiologin und ein Kinderarzt zur Neuregelung sagen

"Deshalb würde ich den Vorschlag des Bildungsministeriums noch etwas ergänzen", sagt Müller im KURIER-Gespräch: "Ist nur ein Schüler in einer Klasse positiv, sollte man alle Mitschülerinnen und Mitschüler in der Klasse belassen und dafür täglich bis zum Tag 6 in der Schule einen Antigentest bzw. alle 48 Stunden einen PCR-Test durchführen, wenn letzterer logistisch möglich ist." Gleichzeitig sollte es eine generelle Mund-Nasenschutzpflicht bzw. ab der Oberstufe eine FFP2-Maskenpflicht für alle K1-Kontaktpersonen - einschließlich den Geimpften und Genesenen - für zehn Tage ab dem Indexfall geben.

Werde hingegen mehr als ein Schüler positiv, dann sollte es eine Quarantäne nur für alle nicht Geimpften und nicht Genesenen geben - mit einer Freitestung mittels PCR nach fünf Tagen für jene Schüler, die diese fünf Tage in Quaratäne sind.

Asymptomatisch Geimpfte und Genese sollten weiter als K2-Kontaktpersonen in die Schule gehen und nicht in Quarantäne müssen, betont Müller: "Geimpfte sollte man schon ein wenig anders behandeln, das tut man ja außerhalb der Schule auch. Und das wäre möglicherweise auch ein zusätzlicher Anreiz für Eltern und Kinder für eine Impfung. Das größere Problem ist ja, dass ein Geimpfter eher einen Ungeimpften ansteckt - bei zwei Geimpften ist das Risiko einer Ansteckung viel geringer."

Die Innsbrucker Virologin Dorothee Von Laer hatte sich am Montag skeptisch dazu gezeigt, dass standardmäßig nur die unmittelbaren Sitznachbarn eines infizierten Schülers und nicht gleich die ganze Klasse in Quarantäne geschickt werden. Das hält sie für weniger zielführend, "wenn man wirklich die Infektionen der Klasse gleich im Keim ersticken will", sagte sie im Ö1-Morgenjournal.