Schule in Not: Tausende in Quarantäne, 465 Geisterklassen

Kein Land testet Kinder und Pädagogen in der Schule so oft auf eine Covid-Infektion wie Österreich – bis zu drei Mal pro Woche. Es war also abzusehen, dass jedenfalls in der Anfangsphase die vielen Tests entsprechend oft anschlagen und durch PCR die Corona-Infektionen amtlich werden.

Und amtlich ist: 465 Schulklasse sind genau sieben Tage nach Schulstart schon wieder mit amtlichem Bescheid in Quarantäne daheim oder die Kinder als K2 eingestuft, weil es zumindest zwei PCR-bestätigte Covid-Fälle in einer Klasse gab. So sind grundsätzlich die Regeln für die Schule.

Das zieht Folgen nach sich, auf die die Politik offenbar nicht adäquat vorbereitet war: Noch in der vergangenen Woche mussten daher gleich zwei wesentliche Änderung des Corona-Managements vorgenommen werden.