Sonderbetreuungszeit: Bei Arbeiterkammer laufen Telefone heiß

"Die Betreuung von Kindern zu Hause muss sichergestellt sein, ohne dass die ArbeitnehmerInnen dafür erhebliche Nachteile in Kauf nehmen müssen“, sagt AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB Niederösterreich-Vorsitzender Markus Wieser und fordert die Bundesregierung auf, diesen Fehler umgehend zu korrigieren und nicht erst mit Oktober.

Schul- oder Kindergartenkinder bei denen eine Corona-Infektion festgestellt wurde, müssen behördlich 14 Tage lang in Quarantäne – und das bereits seit Schulbeginn. „Daher muss diese Verordnung umgehend geändert werden und eine rückwirkende Sonderbetreuungszeit mit Anfang September gelten. ArbeitnehmerInnen darf keinesfalls ein Nachteil entstehen, wenn sie sich in der Pandemie um ihre erkrankten Kinder kümmern müssen“, so Wieser.

Das bis Juli 2021 und ab Oktober geltende Ver­ein­bar­ungs­modell stellt berufstätigen Eltern in Summe drei Wochen Sonderbetreuungszeit zur Verfügung, wenn der Kindergarten oder die Schule des eigenen Kindes geschlossen und dort keine Betreuung angeboten wurde, oder das eigene Kind in Quarantäne musste. In beiden Fällen erhält der Arbeitgeber wie bisher 100 % der Entgeltkosten ersetzt. Ein entsprechender Gesetzesentwurf ist beim Arbeitsministerium in Vorbereitung und soll dem Nationalrat bei seiner ersten Sitzungg nach der Sommerpause (am 22. Septembe) vorgelegt werden.