Booster nur mit mRNA-Impfstoffen: Warum das so ist und wer jetzt drankommt

Soll vor der Drittimpfung der Antikörperspiegel gemessen werden?

Nein, sagt Wiedermann-Schmidt. "Nach wie vor kennen wir das Schutzkorrelat nach der Impfung nicht und wissen vor allem nicht, wie hoch der Antikörperspiegel sein muss, um über eine bestimmte Zeit geschützt zu sein. Daher ist es nicht sinnvoll zu messen, ob die Antikörper einen gewissen Wert erreicht haben, sondern die empfohlenen Abstände zur zweiten Impfung einzuhalten." Anders ist dies bei Personen, deren Immunsystem geschwächt ist. Ihnen wird empfohlen, Antikörper bestimmen zu lassen, allerdings um festzustellen, ob die Person überhaupt auf die Impfung angesprochen hat.

Was zeigen Studien aus anderen Ländern?

Die meisten Daten gibt es bisher aus Israel, das Ende Juli als erstes Land weltweit damit begonnen hat, dritte Impfungen zu verabreichen – zunächst an über 60-Jährige, ab Ende August an alle ab 12 Jahren, deren zweite Impfung fünf Monate zurückliegt. 37 Prozent der Bevölkerung sind bereits drei Mal geimpft. Eine Studie im New England Journal of Medicine zeigt, dass die Booster-Impfung älteren Menschen einen deutlich höheren Schutz vor einer Ansteckung und schweren Erkrankung bietet. Das Land erhöhte zudem den Druck auf zweifach Geimpfte: Der Grüne Pass, der den Besuch von Veranstaltungen, Fitnessstudios, Museen, Lokalen oder Unis ermöglicht, gilt nach der zweiten Impfung nur noch sechs Monate. Danach benötigt man entweder die dritte Impfung oder muss sich testen.