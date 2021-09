Präventiv-Präparat gegen Covid-19: Was der Hoffnungsträger wirklich kann

Vielmehr geht es um die Verabreichung in einer Frühphase der Erkrankung, wenn die Betroffenen noch milde Symptome, aufgrund von Vorerkrankungen (Adipositas, Diabetes, Bluthochdruck, etc.) oder einem geschwächten Immunsystem aber ein hohes Risiko für eine Hospitalisierung haben. "Letzteres möchte man mit der Gabe verhindern."

Vielversprechend

Basis für die Empfehlung sind Daten aus dem British Medical Journal. Demnach verkürzt das Präparat der US-Firma Regeneron und des Schweizer Unternehmens Roche Krankenhausaufenthalte um vier Tage. Bei schwerstkranken Patienten senkt es das Sterberisiko außerdem um ein Fünftel. Mit der Einschränkung: Bei Covid-Patienten, die bereits im Spital liegen, muss vor Verabreichung per Bluttest sichergestellt werden, dass sie tatsächlich kaum oder keine Antikörper gebildet haben – etwa, weil sie Medikamente einnehmen, die ihr Immunsystem unterdrücken. "Häufig hat sich in diesem schweren Krankheitsstadium der Körper nämlich schon mit dem Virus auseinandergesetzt und Abwehrstoffe gebildet. Dann profitiert man von einer zusätzlichen medikamentösen Gabe nicht mehr", sagt Zeitlinger.

Im Gegensatz zu anderen Behandlungen greift die Antikörper-Therapie das Virus direkt an. Casirivimab und Imdevimab heften sich an das Spike-Protein des Coronavirus. Das verhindert, dass das Virus in die Körperzellen eindringt und eine Infektion hervorruft. Dem Körper kann so geholfen werden, die Infektion zu überwinden und schneller gesund zu werden.