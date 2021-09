Arbeiten auf der Covid-Intensivstation: "Anstrengender als früher"

Die Patienten der jetzigen Welle unterscheiden sich von früheren. „Erste Erfahrungen erwecken den Eindruck, dass diejenigen, die jetzt im Krankenhaus sind, schwerer krank sind als in der ersten und zweiten Welle. Das sind bisher aber nur erste Beobachtungen, Daten gibt es dazu noch nicht ausreichend“, so Valipour. Zudem sind die Patienten jünger, in der Klinik Floridsdorf sind die meisten laut Valipour zwischen 40 und 50 Jahre alt. Über alle Spitäler des Gesundheitsverbundes gerechnet, ist der Altersdurchschnitt der Intensivpatienten 52 Jahre.

Häufigster gemeinsamer Risikofaktor: die fehlende Impfung. „Dass die Impfungen stagnieren, bereitet mir Sorge. Wenn wir es nicht schaffen, mehr Menschen zu überzeugen, dass die Impfung gut und wichtig ist, hat das Auswirkungen auf OP-Termine, die Versorgung anderer Krankheiten, die Wartezeiten und die Besuchskapazitäten bis hin zur möglichen Auslastung der Intensivbetten“, betont Valipour.