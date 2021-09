Intensivstationen: So ist die Lage in den Bundesländern

Zuletzt wurde der nunmehrige Grenzwert am 26. Mai in Österreich mit 203 Schwerkranken überschritten. Mehr als 300 belegte Betten (jetzt Stufe 2) wurden zuletzt am 15. Mai mit 321 Schwerkranken erreicht. Und mehr als 400 waren es wenige Tage zuvor - österreichweit mussten 409 Intensivpatienten in der dritten Welle am 9. Mai versorgt werden. Höhepunkt der Frühjahreswelle war der 12. April, damals gab es 611 Covid-19-Patienten auf Intensivstationen. Und die höchste Auslastung hatte es in der zweiten Welle vergangenen Herbst gegeben. Am 25. November 2020 benötigten österreichweit 709 SARS-CoV-2-Infizierte eine intensivmedizinische Versorgung.