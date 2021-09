Auf der Intensivstation: „Habe um jeden Milliliter Luft gekämpft“

Die Ärztin kann sich an jeden Tag erinnern, da sie mittels spezieller Masken mit Sauerstoff versorgt und nicht intubiert wurde, in dem Fall wäre sie in künstlichen Tiefschlaf versetzt worden. Sie erinnert sich „voller Dankbarkeit“ an die Betreuung durch das Team der Intensivpflege. „Das ist Schwerstarbeit, auch emotional. Da wird so viel geleistet in der Pandemie, diese liebevolle Zuwendung der Intensivpflege ist so wichtig für die Patienten. Das war vorher nicht einmal mir als Intensivmedizinerin klar.“

Amegah-Sakotnik kann sich aber auch an die Nächte erinnern. „Auch an den harten Kampf in den ein, zwei Nächten, in denen ich selbst nicht geglaubt habe, dass es sich ausgehen wird.“

Sie konnte kaum atmen, hörte das Wasser in ihrer Lunge. „Dieses Gefühl, nicht durchatmen zu können, das ist kaum zu beschreiben“, sagt die Oberärztin und versucht es dennoch. „Ich habe um jeden Milliliter Luft gekämpft.“ Das müsse man sich vorstellen wie bei einem Marathon, dort zähle jeder Kilometer weiter, hier jeder Milliliter Sauerstoff mehr.