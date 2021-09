Kann eine Corona-Infektion die dritte Impfung ersetzen?

Burgmann betont, dass auch gesunde Geimpfte schwer erkranken können – mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit als Ungeimpfte, aber er sehe durchaus Patienten, die trotz doppelter Impfung im Krankenhaus behandelt werden müssen. Noch wisse man zu wenig darüber, welche Faktoren für einen schweren Verlauf bei gesunden Geimpften eine Rolle spielen. "Hinzu kommt, dass – auch wenn die Infektion asymptomatisch verlaufen sollte – ich andere gefährden kann."

Zwar werde bei gesunden Geimpften, die sich anstecken, das Immunsystem breiter aktiviert, insbesondere – wie auch Drosten betont – in den Schleimhäuten, wo das Virus in den Körper gelangt. Allerdings fehlen laut Burgmann Daten dazu, ob man dann besser geschützt ist als nach einer dritten Impfung. Der Infektiologe könne sich aber vorstellen, dass in einer Phase, in der viele bereits geimpft sind oder mit dem Virus Kontakt hatten, die Immunität durch Ansteckungen aufrechterhalten wird – so wie Drosten es beschreibt.