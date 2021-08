Dritte Impfung: Mit vorhandenen oder angepassten Delta-Impfstoffen?

Wenn am 17. Oktober auch in Österreich mit Auffrischungsimpfungen (dritter Stich) begonnen wird (für jene Personen, die am 17. Jänner ihre zweite Impfung erhielten), stellt sich die Frage: Werden das die derzeit eingesetzten Präparate sein oder schon speziell an die Delta-Variante angepasste Vakzine?