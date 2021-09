Wie man Impfkritiker erreicht: Zwei Hausärztinnen erzählen

Eine weiteres Beispiel für ein Missverständnis ist eine Patientin, die fragte, was die Impfung mit Schnecken zu tun habe – sie hatte eine Impfwerbung mit Herbert Prohaska gesehen und seinen Spitznamen „Schneckerl“ nicht gekannt. Kamaleyan-Schmied: „Die Werbung war sehr gut, aber zurechtgeschnitten für Ur-Wiener. Menschen mit Migrationshintergrund, die die Sprache nicht gut sprechen, verstehen das nicht.“

Nach wie vor gebe es Patienten, die überzeugt sind, Covid-19 sei „wie eine Grippe“, „der Onkel habe nur milde Symptome gehabt“. Ihnen berichtet Kamaleyan-Schmied von Long Covid, von Patienten, die nicht mehr leistungsfähig sind – trotz mildem Verlaufs. Ihr Vorteil als Hausärztin sei, dass sie meist die ganze Familie kenne und daher mehrere erreiche.

Hausärzte vernachlässigt

Problematisch findet sie, dass diese Gespräche nicht ausreichend honoriert werden. „Die Zuwendungsmedizin wird in Österreich stiefmütterlich behandelt. Es gibt eine Gesprächsposition in der Verrechnung, allerdings hat diese ein Limit von 20 Prozent, das heißt, wenn 100 Patienten kommen, darf ich die Gespräche nur bei 20 verrechnen.“

Auch dass die Hausärzte in den Impfkampagnen oft vernachlässigt werden, versteht sie nicht. Aktuell werde beispielsweise die Drittimpfung nur in der Impfstraße beworben. „Dass Hausärzte sie ebenso verabreichen, wird nicht erwähnt. Welcher Patient soll sich da noch auskennen?“ Viele hätten Fragen, die Hausärzte in Ruhe beantworten könnten, in der Impfstraße kennt man den Arzt in der Regel nicht.