Einladung zu Impftermin und Co.: Sechs Punkte, wie man Pandemie beenden könnte

Bei unseren Nachbarn in Deutschland wird seit Kurzem in einigen Bundesländern diskutiert, Ungeimpften im Fall einer Quarantäne keinen Lohnersatz mehr zu zahlen. In Baden-Württemberg gilt diese Regel bereits seit vorgestern (15.09.21). In der Klinik Ludwigshafen im Bundesland Rheinland-Pfalz werden ungeimpfte Mitarbeiter nicht mehr befördert und ihnen werden Führungsaufgaben entzogen. In anderen europäischen Ländern müssen nicht-geimpfte Angestellte im Gesundheitsbereich bereits um ihren Job fürchten. In Italien werden sie auf Posten ohne direkten Patienten- oder Kundenkontakt versetzt. Gibt es einen solche freie Stelle nicht, ist auch eine Suspendierung ohne Gehalt bis Jahresende eine Option. Diese Maßnahme dürfte aber funktionieren, denn 98 Prozent des Personals ist mittlerweile geimpft.

Doch auch außerhalb von Europa werden Maßnahmen ergriffen, um Impfverweigerern das Leben zu erschweren. In Russland verlieren Beamte und Dienstleister ihren Arbeitsplatz, während in Indonesien alle Ungeimpften mit einer Strafe von bis zu 300 Euro rechnen müssen. In den USA werden einige Firmen aktiv. So behält sich die Fluglinie Delta Airlines für die Krankenversicherung der ungeimpften Mitarbeiter 200 Dollar zusätzlich im Monat ein.

In China dürfen an manchen Orten Ungeimpfte nicht mehr am Nah-und Fernverkehr teilnehmen. In einigen Supermärkten, Hotels, Restaurants, Einkaufszentren, Museen, Gefängnisse, Krankenhäusern, Schulen und Behörden wird ihnen der Zutritt verweigert.