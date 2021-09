Corona-Maßnahmen-Dschungel: Was ab heute gilt

Die Regierung kündigte vergangene Woche Verschärfungen an. Der Impffortschritt ist am Stagnieren, die für Lockerungen notwendige Impfrate in weiter Ferne. Ab heute ist ein erster Teil der neuen Maßnahmen in Kraft. Wie angekündigt trifft es vor allem Ungeimpfte.

Hier ein Überblick, was ab heute bundesweit gilt: