Keiner weiß, wie viele Schüler in Quarantäne sind

Der KURIER hat versucht, die Zahlen über Schüler in Quarantäne zu recherchieren – mit überschaubarem Erfolg.

In Niederösterreich wurde von nur drei abgesonderten Klassen berichtet, zwei in Stockerau, eine in Laa/Thaya. Die Steiermark will morgen, Mittwoch, Daten ans Bildungsministerium melden; in Tirol ist eine Handelsakademie in Quarantäne – 97 Schüler waren vor dem Schulstart positiv.

Wo sind die guten Nachrichten? Nun, zumindest die Auswertung der PCR-Testungen erfolgt zentral und bringt dabei nicht nur konkrete Daten, sondern auch einen erfreulichen Wert. Denn von den mehr als 220.000 PCR-Tests, die in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland in der ersten Schulwoche gemacht worden sind, waren nur 0,1 Prozent positiv.

So viel zu den Zahlen.