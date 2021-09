So startet die Schule in Ost-Österreich

Mit einer dreiwöchigen "Sicherheitsphase" beginnt heute, Montag, in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland für rund 490.000 Kinder und Jugendliche das neue Schuljahr. In dieser Zeit sind für die Teilnahme am Präsenzunterricht drei Corona-Tests pro Woche durchzuführen, einer davon muss ein PCR-Test sein. Getestet werden kann an der Schule, alternativ können Zertifikate anderer befugter Teststellen gebracht werden. Außerhalb der Klasse müssen Schüler eine Maske tragen.

Eltern brauchen 3G-Nachweis

Für rund 38.000 Kinder in diesen drei Bundesländern ist es der allererste Schultag. Sie können wie gewohnt von den Eltern in die Schule begleitet werden - diese müssen allerdings einen 3G-Nachweis vorlegen und im ganzen Schulgebäude eine Maske aufhaben. Die rund 650.000 Schüler in den anderen Bundesländern haben noch eine Woche Ferien, für sie gelten ab dem kommenden Montag die gleichen Regeln.

Nicht nur nervöse Kinder

In der Wiener Mariahilfer Straße ziehen am Montag in der Früh zahlreiche Schulkinder mit Schultüten in der Hand durch die Straßen. Auch die Eltern haben sich herausgeputzt. Manche wirken nervöser als die Kinder.