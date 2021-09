Faßmann: "Manche sagen wir machen zu viel, andere zu wenig"

Im Ö1-Morgenjournal-Interview mit Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) ist der Minister froh darüber, dass sich einige Schulvertreter positiv vorbereitet fühlen. Faßmann möchte den österreichischen Schulstart nicht mit jenem in Deutschland vergleichen, wo beispielsweise vergangene Woche in Nordrhein-Westfalen bereits 30.000 Schüler in Quarantäne mussten.

Auf die Kritik, die Maßnahmen in den Schulen seien überbordend und manchmal unklar, meint Faßmann: "Ich finde es interessant, dass manche sagen wir haben zu wenig getan. Jetzt heißt es auf einmal, wir haben zu viel getan. Wir haben Konzepte erstellt und so viele Maßnahmen ins Feld gestellt. Offenbar ist es den einen zu wenig, den anderen zu viel. Wien ist sicher eine besondere Situation, weil Wien gesagt hat man wolle helfen und eben zwei Mal PCR testen. Das kam vielleicht ein bisschen spät, aber ich habe es gerne aufgegriffen. Denn mir ist eines wichtig: Ich will eine sichere Schule haben und vor allem eine Schule, die im Präsenzunterricht stattfindet."