Tipps zum Schulstart: Mit neuem Elan ins dritte Corona-Schuljahr

Montag beginnt im Osten Österreichs bereits das dritte Schuljahr, das von Corona geprägt sein wird. An vieles haben sich die Schülerinnen und Schüler bereits gewöhnt, etwa ans regelmäßige Testen, an Abstandsregeln und ans Maskentragen, sobald man nicht an seinem Platz sitzt.

Eines bleibt aber gleich: Der erste Schultag nach den großen Ferien ist auch der Tag der guten Vorsätze. Heuer wollen es Eltern und Kinder besser machen. Doch wie kann dieses Schuljahr gelingen? Doris Pfingstner ist Direktorin der Modularen Mittelstufe Aspern und Mitglied des KURIER-Bildungsbeirats. Sie ist überzeugt, dass das Schuljahr mit der nötigen Gelassenheit zu schaffen sein wird. Hier ihre vier Tipps zum Schulstart.