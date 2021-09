Vierte Welle: Der Werkzeugkasten für den Herbst

Masken und Tests

Maskenpflicht: Geringer Aufwand, großer Nutzen: Gesundheitsminister Mückstein ist großer Freund der Maske. So wird sie wieder eine tragende Rolle in der Pandemiebekämpfung spielen, ihr wird ein fixes Comeback eingeräumt. "Die Basismaßnahmen müssen wieder verstärkt werden. Ich sag jetzt: Maskenpflicht indoor. Wir wissen, dass FFP2 da besonders sicher ist. Wir brauchen vor dem Hintergrund steigender Zahlen jetzt die sichersten Regeln,“ sagte Mückstein etwa in einem Interview von heute, Sonntag, mit Österreich.

Test-Gültigkeit: Auch wird wohl die Gültigkeit von Corona-Tests eingeschränkt werden. Wien hat diesen Schritt erst vor kurzem gesetzt. Seit September sind in Wien Antigen-Schnelltests nur mehr 24 statt bisher 48 Stunden gültig. Bei PCR-Tests wurde die Frist von 72 auf 48 Stunden reduziert. "Eine kürzere Gültigkeit der Tests schützt vor Infektion", betonte etwa Ärztekammer-Präsident Szekeres.

Mückstein begrüßte die Wiener Initiative. Mit einem Hinweis: Am Land sie eine Verkürzung der Testgültigkeit aufgrund größerer Entfernungen schwieriger umzusetzen, als etwa in der Stadt, betonte Mückstein. "In Wien geht das, da ist es möglich."