Vierte Welle: Warum der Corona-Herbst trotz Impfung brenzlig wird

„Das will ich mir gar nicht ausmalen“, sagt Kärntens Intensivbetten-Koordinator Rudolf Likar auf die Frage, wie die Lage ohne die Impfung – 58,5 Prozent der Menschen in Österreich sind vollimmunisiert– wäre. In Kärnten lagen am Freitag acht an Covid-19 Erkrankte auf der Intensivstation.

„Wir hatten zehn Patienten, aber zwei sind leider gestorben“, bedauert der Mediziner. „Ungeimpfte Menschen, 50 und 55 Jahre alt. Es ist die Erkrankung der Ungeimpften geworden.“