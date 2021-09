Ärztekammer-Präsident warnt vor Lockdown wegen niedriger Impfrate

Der einzige Weg aus der Corona-Krise führe über eine höhere Durchimpfungsrate - diese klare Botschaft äußerte am Donnerstagabend in der ZIB2 einmal mehr Ärztekammerpräsident Thomas Szekeres. Wenn das nicht klappe, werde man wieder Maßnahmen setzen müssen, etwa Maskenpflicht in Innenräumen oder Abstandsregeln. Veranstaltungen und die Nachtgastronomie müssten dann nur noch für Genesene oder Geimpfte zugänglich sein, erläuterte Szekeres.

Auch zu einem neuerlichen Lockdwon könnte es wieder kommen, wenn die Impfrate nicht ansteigt. Dabei werde es aber schwierig, Geimpfte zu überzeugen, warum sie zuhause bleiben sollten. Wenn aber die Zahl der Infizierten hinaufgehe, steige auch die Zahl der Hospitalisierungen, das sehe man bereits an den Statistiken.