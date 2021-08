Ärztekammer fordert: Gesundheitspersonal "raschest" impfen

Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein hatte vor Kurzem die dritte Impfung ab Mitte Oktober 2021 für jene angekündigt, die im Jänner 2021 ihren Zweitstich bekommen haben. Die Durchimpfung des Gesundheitspersonals fand in etwa im gleichen Zeitraum statt. Wann das Gesundheitspersonal in den Spitälern an die Reihe kommt, steht jedoch noch nicht fest.

Die Wiener Ärztekammer zeigt sich darüber besorgt, dass immer noch keine dritte Impfung für das Gesundheitspersonal in den Wiener Spitälern angekündigt wurde. Gerald Gingold, Obmann der Kurie angestellte Ärzte und Vizepräsident der Ärztekammer für Wien, fordert angesichts der bereits eingetretenen vierten Welle "raschest, mit der Organisation der dritten Impfung zu beginnen“.

Die Impfung in den Spitälern müsse bereits im Oktober erfolgen, "aber wir haben Ende August und wissen seitens der Arbeitgeber immer noch nichts."