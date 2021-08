Die vierte Welle rollt: Was erwartet uns im Herbst?

"Damit wir mit regionalen Lockdowns durchkommen, müssen sich deutlich mehr Menschen impfen lassen. Besonders bei jungen Leuten ist noch Luft nach oben. Derzeit steigen die Zahlen, auch auf Intensivstationen noch zu sehr, um Maßnahmen wegzulassen", sagt Virologin von Laer.

Wo die Grenze für regionale Maßnahmen gelegt werde, bei welchen Infektionszahlen also etwa Regionen abgeriegelt werden sollen, komme darauf an, wie viel man tolerieren will. "Man kann Lockdowns vermeiden, es ist aber eine politische Entscheidung, wie viele Verstorbene man dafür in Kauf nimmt. Die geringste Sterblichkeit erwarten wir, wenn wir eine allgemeine Impfpflicht einführen."

Impfung für Kinder

Von Laer sieht eine Impfquote von 75 Prozent, inklusive Risikokindern und einem Großteil der Jugendlichen ab 12 Jahren, als Grenzwert für das Weglassen von Maßnahmen. Sie rechnet damit, dass im Lauf des Winters eine Impfung für Kinder unter 12 Jahren zugelassen wird. Sobald alle Risikopersonen und vor allem auch Kinder geimpft sind, werde laut von Laer möglicherweise nichts anderes übrig bleiben, als darauf zu warten, dass alle, die nicht geimpft sind, sich irgendwann infizieren und so über die Durchseuchung eine Herdenimmunität erreicht werde. "Es wird einen Punkt geben, wo praktisch jeder geimpft oder genesen ist."

Mehr Druck

In puncto Impfen sollte laut der Virologin mehr Druck gemacht werden. "Je mehr sich impfen lassen, desto besser ist das für das epidemiologische Geschehen. Inwiefern das die Freiheit Einzelner einschränkt, müssen andere beurteilen."

Die 3-G-Regel hält die Expertin für sehr sinnvoll, allerdings habe sie den Eindruck, "dass sie nicht in allen Regionen Österreichs ausreichend kontrolliert wird. Die 3-G-Regel wird nicht ausreichen, um das Virus in Griff zu bekommen." Auch das Contact Tracing funktioniere nicht in allen Regionen so, dass eine Ausbreitung des Virus verhindert werden kann.

Die Deltavariante habe die bereits angelaufene Herbstwelle maßgeblich beeinflusst. "Wir sehen, dass die Impfung bei der Deltavariante nicht ganz so gut funktioniert wie bei der Ursprungsvariante. Vor allem aber ist sie deutlich ansteckender, wodurch eine vierte Welle absehbar war. Unklar war noch, wie stark sie verlaufen wird."