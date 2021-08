Covid-Impfungen: Wie hoch ist ihre Wirksamkeit in Österreich?

Diese Differenz spiegelt sich auch in der Situation an den Normal- und Intensivstationen in den Spitälern des Wiener Gesundheitsverbunds:

Auf den Normalstationen sind 85,7 % der Covid-Patienten völlig ungeimpft, weitere 5,4 % sind lediglich teilimmunisiert. "Sie machen in Summe 91,1 % (!) der PatientInnen in Normalbehandlung aus", schrieb der Sprecher des Wiener Gesundheitsstadtrates Peter Hacker, Mario Dujakovic, auf Twitter.

Von den Patienten in Intensivbehandlung sind 75 % völlig ungeimpft. Weitere 6,3 % sind lediglich teilimmunisiert, haben also nur eine Impfung jener Impfstoffe erhalten, bei denen zwei Stiche notwendig sind. 12,5 % (das sind zwei Personen) sind zwar formal voll-immunisiert, "sind aber schwer immunsupprimiert aufgrund anderer Krankheitsbilder".

Somit gibt es in Wien derzeit eine Person mit abgeschlossenem Impfschutz und keiner Beeinträchtigung des Immunsystems durch andere Krankheitsbilder. Allerdings: "Diese Person war bereits sehr früh zweitgeimpft, was auf abnehmende Immunantwort wegen des Alters deutet."