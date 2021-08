Impfdurchbrüche in NÖ: Das sagen die geheimen Zahlen

Demnach wurde der Höchststand im März erreicht: Während Voll- und Teilimmunisierte eine Inzidenz von 15 bzw. 17 aufwiesen, lag sie bei Ungeimpften bei 279.

Dieser Trend schwäche sich laut Kollermann im Sommer zwar ab, werde aber fortgesetzt. Im Juli – also zu Beginn des 2. Halbjahres – lag die Inzidenz bei einer Vollimmunisierung der niederösterreichischen Bevölkerung von über 50 Prozent in den drei unterschiedlichen Gruppen bei 4 bzw. 6 sowie 32. Die bisherige Bilanz: Von den 54.910 Covid-Fällen, die zwischen Jänner und Juli in Niederösterreich registriert wurden, gab es 784 Fälle bei Geimpften (teil- und vollgeimpft).