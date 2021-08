Impfverweigerer: "Nein-Sagen als letzte Bastion der Entscheidungsfreiheit"

In New York ist es schon Realität: Wer dort ein Restaurant oder das Fitnessstudio besuchen möchte (und über zwölf Jahre alt ist), muss nachweisen, dass er zumindest einen Impf-Stich erhalten hat. Auch in Österreich werden Corona-Einschränkungen für Ungeimpfte diskutiert.

Der Schweizer Sozial- und Persönlichkeitspsychologe Florian Kaiser lehrt an der deutschen Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg. Im Interview erklärt er, warum Geimpftsein verstärkt als Privileg gehandelt werden sollte.