Warum ein Land beim Impfen weit vorne liegt

Bisher orientierte sich die spanische Regierung bei der Impfreihenfolge daran, wie hoch das Risiko eines Menschen ist, an Corona zu sterben. Dazu wurden die sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen einer Infektion abgewogen – und letztlich wie groß das Risiko ist, dass der Erkrankte andere ansteckt. So wurden Ältere und Risikopatienten zuerst geimpft.

Bei den über 80-Jährigen liegt die Quote mittlerweile bei 100 Prozent, bei den 70- bis 79-Jährigen liegt die Quote bei knapp 97 Prozent. Und in der Gruppe der 60- bis 69-Jährigen sind fast 90 Prozent geimpft. Auch die Jüngeren sind mittlerweile im Fokus der Impfungen: In den Altersgruppen der 18- bis 24-Jährigen wurden 50 Prozent mindestens einmal geimpft, zirka 13 Pro­zent haben einen vollständigen Impfschutz.