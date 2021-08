Die Gemeinden mit der höchsten und der niedrigsten Impfrate

70 Prozent Durchimpfungsrate: Dieser Wert galt unter Experten lange Zeit als Ziel, um Herdenimmunität garantieren zu können. Mit Aufkommen der Delta-Variante hat sich dieser Wert in Richtung 80 Prozent verschoben, will man das Virus ohne weitere Maßnahmen in Schach halten.

In Österreich haben laut Zahlen des Impfdashboards schon neunzehn Gemeinden die 70 Prozent Hürde an Vollimmunisierungen genommen. Die andere Seite der Medaille: In einigen Gemeinden im Inn- und Mühlviertel, in Teilen des Waldviertels, in Oberkärnten, Osttirol, im Oberinntal sowie im Flach- und Tennengau ist die Impfrate sehr niedrig. In Kärnten, Oberösterreich und Tirol gibt es noch Gemeinden, wo noch nicht einmal ein Drittel der Bevölkerung vollimmunisiert ist.