Regierung setzt bei Impfung weiter auf Aufklärung und Angebot statt Impfpflicht

Die in Deutschland diskutieren Einschränkungen für Ungeimpfte wären nach Meinung mehrerer Juristen allerdings auch in Österreich möglich. Laut Christoph Bezemek, Dekan der rechtswissenschaftlichen Fakultät in Graz, müsse eine Ungleichbehandlung von Geimpften und Ungeimpften freilich sachlich begründet sein, wie er im "Kurier" vom Donnerstag betont. Auch die Verfassungsrechtsexperten Brigitte Hornyk und Heinz Mayer teilen diese Einschätzung im Ö1-Mittagsjournal.

Geimpfte könnten das Virus zwar auch weitergeben, aber seltener als Ungeimpfte. Zudem verlaufe eine etwaige Erkrankung nach derzeitigem Wissensstand deutlich milder und in den Spitälern liegen fast ausschließlich Ungeimpfte, argumentiert Bezemek. Wenn wieder ein Lockdown verhängt wird, ist aus seiner Sicht eine Differenzierung zwischen Geimpften und Ungeimpften verfassungsrechtlich sogar geboten. Man könne nicht wegen 20 Prozent Impfverweigerern 100 Prozent der Bevölkerung einsperren, so die Argumentation. Voraussetzung sei freilich neben der sachlichen Rechtfertigung, dass die Regelung nicht exzessiv ausfällt, so Hornyk. "Maßnahmen gegen Ungeimpfte dürfen aber nicht in Bestrafung ausarten, weil sich der betreffende Mensch nicht impfen hat lassen", betont Mayer.