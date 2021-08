Corona-Tests kosten den Staat bis Jahresende bis zu 1,8 Milliarden

Sollen Corona-Tests bald kostenpflichtig werden? Zumindest für Nicht-Geimpfte? Diese Fragen beschäftigen derzeit Österreichs Innenpolitik.

Nach den Rufen aus einigen ÖVP-geführten Bundesländern sowie aus der niederösterreichischen Ärztekammer hat auch Ärztekammer-Präsident Thomas Szekeres für ein Ende der Gratis-Tests plädiert. Szekeres sieht in kostenpflichtigen Tests einen Weg, die nachlassende Impfbereitschaft anzukurbeln. Doch da ist noch ein weiterer Aspekt: Der der Kosten für die Steuerzahler.

Denn die Tests sind für den Staat auf Dauer kostenspielig. Mit Stand Donnerstag wurden in Österreich laut Daten des Gesundheitsministeriums bisher 68,2 Mio. Tests im Rahmen von Screenings oder in Teststraßen durchgeführt. Dazu kommen noch 11,7 Mio. Tests in Apotheken, 5,6 Mio. Tests in Betrieben und 35,9 Mio. Schultests. Bis Jahresende geht man im Gesundheitsressort von Kosten zwischen 1,5 und 1,8 Mrd. Euro aus, exklusive Schul- und Betriebstestungen. Die Kosten pro Test sind unterschiedlich, in den Apotheken liegen sie bei 25 Euro pro Stück.