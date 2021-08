Covid-Schutzimpfung: Eine Auffrischung für jeden?

In den USA sollen ab 20. 9. alle Menschen Anspruch auf eine Covid-Auffrischungsimpfung haben – ein derart breiter Einsatz ist aber umstritten. Einigkeit herrscht über die Notwendigkeit der Auffrischung für ältere Menschen ab 65 und Risikopersonen (in Österreich ab sechs Monaten nach Grundimmunisierung). Hier zeigen Daten aus Israel und England eindeutig, dass der Schutz gegen Delta nicht in allen Fällen neun Monate lang in vollem Ausmaß gegeben ist, heißt es in den Anwendungsempfehlungen des Österreichischen Impfgremiums.

Viel weniger Daten gibt es für gesunde Jüngere (Auffrischung frühestens nach neun Monaten in Österreich) – auch das Impfgremium weist darauf hin, dass neue Erkenntnisse noch zu einer Adaptierung der Empfehlungen führen könnten. Was spricht jetzt also für und gegen eine dritte Impfung (bzw. bei Johnson & Johnson eine zweite) für die gesamte Bevölkerung?