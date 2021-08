Vierte Welle: Welche Rolle spielen Corona-Tests?

Wie könnte ein Test-Konzept in Kindergärten aussehen?

Kindergärten sind Ländersache, das Bildungsministerium plant aber Empfehlungen. In Wien können Kindergartenkinder das Gratis-PCR-Testangebot "Alles Gurgelt" nutzen, allerdings tun sich jüngere Kinder dabei schwer. Im Burgenland und in Niederösterreich kommen Lollipop-Tests zum Einsatz, das sind Antigentests, die von Kindern für 90 Sekunden gelutscht und ausgewertet werden. Die Tests werden freiwillig dreimal pro Woche daheim durchgeführt und die Ergebnisse gemeldet. Ihre Zuverlässigkeit ist umstritten. In den anderen Bundesländern gibt es derzeit keine Testvorgabe für Kindergärten.

Derzeit werden etwa im Auftrag der Stadt Wien Lutscher-Tests untersucht, mithilfe derer eine Speichelprobe gewonnen und dann mittels PCR ausgewertet werden kann.

Kindermediziner Volker Strenger sieht keinen Bedarf für regelmäßiges Testen kleiner Kinder. Bei sehr hohen Inzidenzen wäre für ihn aber auch der Einsatz etwa von PCR-Tests, bei denen der Mund gespült wird, denkbar. Einige Experten gehen wie Strenger davon aus, dass Kindergartenkinder ohne Vorerkrankungen kaum schwer erkranken. Dennoch tragen sie zum Gesamtinfektionsgeschehen bei. Laut Virologin Dorothee von Laer könne ein Weglassen von Maßnahmen erst gerechtfertigt werden, wenn auch ein großer Teil der Kinder und Jugendlichen vollimmunisiert sei. Sie rechnet damit, dass im Lauf des Winters eine Impfung für Kinder unter 12 Jahren zugelassen wird.

Wo sollen Antigen-Schnelltests vorrangig zum Einsatz kommen?

Brümmer zufolge helfen Antigen-Tests "vor allem dort, wo Personen mit hoher Viruslast, und damit auch einem hohen Risiko andere Personen anzustecken, in kurzer Zeit identifiziert werden sollen". Laut Greiner sollen sie PCR-Tests keinesfalls ersetzen, "vor allem nicht an den Schulen, in Pflegeheimen oder Gesundheitseinrichtungen". Ein gut abgenommenen Antigen-Abstrich könne in weniger vulnerablen Settings aber als zuverlässiger Eintrittstest dienen. "Wobei natürlich PCR dennoch aufgrund der hohen Sensitivität überlegen bleibt", fügt Greiner hinzu.

Welche Rolle wird das Testen im Herbst zur Kontrolle des Infektionsgeschehens spielen?

"Wie sich das Infektionsgeschehen im Herbst und Winter entwickelt, hängt nur zu einem kleineren Anteil vom Testen und primär vom Impffortschritt ab", sagt Greiner. "Es geht um die Frage, wie wir unentschlossene und impfskeptischen Menschen dazu bewegen können, sich impfen zu lassen." Die Pandemie werde man nur hinter sich lassen können, "wenn wir eine gewisse Basisimmuniät innerhalb der Bevölkerung erreichen – entweder durch eine Durchseuchung, oder durch Impfungen".

Jeder, der sich nicht impfen lasse, werde sich früher oder später anstecken. "Ausrotten lässt sich SARS-CoV-2 mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr, aber wir können unser Gesundheitssystem gut vor dem Kollaps schützen, wenn sich möglichst viele impfen lassen. Solange die Zahl der Hospitalisierungen niedrig bleibt, kann ein normales Leben wieder möglich sein."