Sollen sich Geimpfte noch freiwillig testen lassen?

Ein Befürworter zusätzlicher freiwilliger Tests ist der Mikrobiologie Michael Wagner von der Universität Wien. Als Geimpfter "bin ich persönlich deutlich besser geschützt, ich übertrage die Infektion auch seltener – aber wenn es blöd läuft, kann ich an dem Tag, an dem meine Virenlast mit der eines Ungeimpften identisch ist, einen anderen infizieren". Denn Geimpfte infizieren sich zwar deutlich seltener als Ungeimpfte, aber "wenn man sich infiziert kann man auch als Geimpfter eine hohe Virenlast im Rachen haben - vergleichbar mit jener eines Ungeimpften. Allerdings zeigen Daten aus Singapur, dass der Zeitraum der hohen Virenlast deutlich kürzer ist."

Deshalb testen sich auch alle Mitarbeiter am Zentrum für Mikrobiologie der Uni Wien (das Wagner leitet) drei Mal in der Woche mittels PCR-Test: "Ich will keinen Infekt unbemerkt aus der Arbeit nach Hause bringen und dann meine ungeschützten Unter-12-jährigen Kinder, die noch keine Möglichkeit haben, sich impfen zu lassen, anstecken."

"Immer besser sich testen zu lassen"

Wenn nur Geimpfte in einem Raum sind, "kann man sicher darüber diskutieren, ob Tests wirklich notwendig sind. Aber es muss einem auch dann immer klar sein: Auch ein weiterer Geimpfter kann eine Infektion, die er von einem Geimpften erworben hat, weitergeben – etwa an seine Kinder zuhause. Am Ende ist es immer besser, sich testen zu lassen, gerade, wenn man an das Long-Covid-Risiko denkt, bei Kindern und Erwachsenen", sagt Wagner.

"Gesamtgesellschaftlich nicht sinnvoll"

Anders sieht das Virologin Dorothee von Laer von der MedUni Innsbruck: "Tatsächlich kann ein Geimpfter, der sich infiziert, jemanden anderen anstecken. Aber die Wahrscheinlichkeit sich zu infizieren ist eben um mehr als das Zehnfache geringer als bei Ungeimpften." Da man epidemiologisch "immer mit Wahrscheinlichkeiten arbeitet, halte ich es für ausgewogen zu sagen, die Geimpften müssen sich nicht mehr generell testen lassen". Denn dies wäre – gesamtgesellschaftlich betrachtet – "ein Overkill". Dass etwa in einem Büro, wo alle geimpft sind, ein Geimpfter den anderen infiziert und dieser dann zuhause ein ungeimpftes Kind anstecke, sei "ein vernachlässigbares Risiko".

Es komme immer darauf an, wie viel individuelle Sicherheit man möchte, "gesamtgesellschaftlich macht es für mich aber keinen Sinn, regelmäßig Geimpfte zu testen", betont von Laer.

Geimpfte sollten sich aus Sicht der Virologin nur aus folgenden Anlässen testen lassen: "Als K1-Kontaktpersonen, bei Symptomen und wenn sie jemanden in geschlossenen Räumen besuchen möchten, der ein hohes Risiko hat schwer zu erkranken."