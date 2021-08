Umstritten: Warum ist genesen weniger wert als geimpft?

Die Meinungen gehen auseinander. Genesene, deren Erkrankung nicht länger als sechs Monate zurückliegt oder die darüber hinaus neutralisierende Antikörper nachweisen können, seien "ganz sicher genauso geschützt wie Geimpfte", sagt der Epidemiologe Gerald Gartlehner. Dem pflichtet Virologe Florian Krammer bei. Auf Twitter schrieb er vor wenigen Tagen: Studien hätten gezeigt, "dass Infektionen vor Reinfektionen schützen, eigentlich gleich gut wie Impfungen". Allerdings seien die Untersuchungen durchgeführt worden, bevor Delta bestehende Varianten verdrängt habe.

In einer israelischen Studie mit Angestellten des Gesundheitswesens wiesen Forscher kürzlich einen Zusammenhang zwischen dem Auftreten von Covid-19-Infektionen und dem Gehalt an neutralisierenden Antikörpern bei Geimpften nach. Man sei "besser vor einer Infektion geschützt ist, wenn der Antikörperspiegel hoch ist", kommentierte Studienleiterin und Epidemiologin Gili Regev-Yochay die Studie, die im New England Journal of Medicine veröffentlicht wurde.

Und die andere Seite?

Die vertritt u. a. das Gesundheitsministerium. "Die Impfung bewirkt sowohl Schutz vor Infektion" als auch, falls es doch zu einer solchen kommt, "nachweislich eine Verringerung der Transmissionsrate" (Häufigkeit der Weitergabe der Infektion, Anm.). Genesene haben zwar für einen gewissen Zeitraum nach der Infektion "ein niedrigeres Reinfektionsrisiko" – stecken sich also seltener neuerlich an –, die "unergiebige Studienlage" erlaube aber kaum eine Aussage darüber, in welchem Ausmaß sie das Virus weitergeben. Vakzinologin Ursula Wiedermann-Schmidt: "Wir haben keine Daten, die belegen, dass jemand, der vor einem halben Jahr eine Infektion gehabt hat, genauso gut vor Delta geschützt ist wie jemand, der geimpft ist."

Was wird Genesenen aktuell empfohlen?

Genesenen wird vom Nationale Impfgremium (NIG) empfohlen, sich ab vier Wochen nach der Infektion impfen zu lassen. "Genesene ersparen sich eine Impfung, um den Status von Vollimmunisierten zu erreichen und fallen automatisch in den Pool der Geimpften", sagt Wiedermann-Schmidt. "Ich halte es jedenfalls für sinnvoller, dass Genesene nicht in die Labore, sondern zum Impfen gehen. Die Impfung bringt dem Immunsystem viel mehr, und der Antikörpertest ist dann nicht nötig", sagt Virologe Lukas Weseslindtner von der MedUni Wien dazu.

Was sagt ein Antikörpertest tatsächlich aus?

Entscheidend sind neutralisierende Antikörper, die die Virusvermehrung hemmen. Diese werden in medizinischen Laboren indirekt nachgewiesen, sagt Georg Mustafa, Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Laboratoriumsmedizin. Ab einer gewissen Menge an gemessenen Antikörpern ist davon auszugehen, dass auch solche mit neutralisierender Wirkung vorhanden sind, erklärt Mustafa. Ab einem Wert von 15 BAU ("Binding Antibody Units"), sind, abhängig vom Testsystem, neutralisierende Antikörper gegen das ursprüngliche Coronavirus (Wuhan-Variante) vorhanden. "Mit dem Nachweis neutralisierender Antikörper im peripheren Blut (aus dem Arm, Anm.) kann man von einer gewissen Schutzwirkung ausgehen."

Die 15 BAU beziehen sich auf das Ursprungsvirus. "Solche Grenzwerte für Varianten wie Delta sind derzeit keine bekannt. Es ist davon auszugehen, dass diese Grenzwerte bei Delta höher sind, wie wir aus Studien mit Neutralisationstests wissen."