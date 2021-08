Vorteile für Geimpfte: Wird es ohne 1-G-Regel nicht funktionieren?

Jetzt beginnen die Auffrischungsimpfungen: Weiß man schon, welchen Effekt sie haben?

Israel hat Ende Juli damit begonnen, Über-60-Jährigen eine dritte Impfung anzubieten, mehr als eine Million Menschen in dieser Altersgruppe nahmen das Angebot wahr. Seit dem 13. August geht jetzt in dieser Altersgruppe die Reproduktionsrate des Virus zurück – und liegt mittlerweile unter 1 (ein Infizierter steckt also weniger als eine weitere Person an). Dass es bei einer steigenden Zahl von Geimpften mit der Zeit auch mehr Infektionen in dieer Gruppe gibt, spreche nicht gegen die Impfung, betont von Laer: „Das ist aber ein Zeichen dafür, dass – gerade bei den Älteren – eine Auffrischung notwendig wird.“