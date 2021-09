Kinderarzt: "Für Ungeimpfte fehlt mir jedes Verständnis"

Und bei chronisch kranken Kindern unter 12 Jahren?

Selbst bei unter 12-jährigen chronisch kranken Kindern kann man sehr wohl im Einzelfall erwägen, das Kind zu impfen. Das nennt sich „off label use“, außerhalb der Zulassung. Das ist nicht verboten, geimpft wird mit einer reduzierten Dosis Pfizer und nach umfassender Aufklärung und gesonderter Einwilligung der Eltern. Außerhalb der Zulassung heißt nicht, dass der impfende Arzt haftet, sondern dass er eine erhöhte Aufklärungspflicht hat. Das wäre aus meiner Sicht eine gute Option für besorgten Eltern für Kinder unter 12.

Denken Sie, die Test- und Quarantäneregeln für die Schulen klappen?

Grundsätzlich Ja. Mit etwas Sorge sehe ich jedoch, dass es keine Empfehlungen für Quarantäneregelungen in der Schule gibt. Wenn in der Klasse ein Kind positiv ist, müssen alle PCR-negativen K1 SchülerInnen dann auch 10 Tage zu Hause bleiben oder könnten sie mit Maske und negativen PCR–Tests alle 48 Stunden nicht doch weiter am Unterricht teilnehmen? BG