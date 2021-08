Lockdown nur für Ungeimpfte ist rechtlich möglich

Die Einschränkungen für Ungeimpfte könnten von Zutrittsverboten bis hin zu Ausgangsverboten gehen, wie wir sie aus den Lockdowns von Frühjahr und Herbst 2020 kennen – das allerdings nur „im Extremfall“, betont Bezemek. Ebenfalls denkbar, wenn auch deutlich schwieriger zu argumentieren, wäre ein Schul-Lockdown für Ungeimpfte. „Es kommt immer auf das aktuelle Bedrohungsszenario und die Verhältnismäßigkeit an“, erklärt der Verfassungsjurist.

So wie in Deutschland derzeit angedacht könnte auch in Österreich das Testen als Alternative zum Impfen nicht mehr amtlich akzeptiert werden. Das Motiv dahinter ist, dass die Regierung will, dass ihre Bevölkerung breit immunisiert ist. Bezemek: „Der Gesundheitsschutz der Gesamtbevölkerung ist ein wichtiges Interesse, das der Staat nicht nur verfolgen kann, sondern verfolgen muss.“ Nachsatz: „Es ist eben nicht jedermanns freie Entscheidung, sich impfen zu lassen oder nicht.“