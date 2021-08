Die Debatte zur Impfpflicht nimmt an Fahrt auf. Nach dem Vorstoß der niederösterreichischen Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (siehe hier), eine Impfpflicht für Neuzugänge in den Landesdienst festzulegen, bezogen die im Nationalrat vertretenen Parteien Stellung zum Thema.

Im Ö1-Mittagsjournal wurden heute alle Parlamentsparteien zur Impflicht und bundesweiten Lösungen befragt.

Neos

In bestimmten Bereichen sei es notwendig über eine Impfpflicht bei Neuanstellungen zu diskutieren, sagt Nikolaus Scherak von den Neos im Ö1-Interview. „Natürlich ist eine bundeseinheitliche Regelung weitaus sinnvoller als neun unterschiedliche Regelungen in den Ländern. Man stelle sich nur das Chaos vor, das dadurch entstehen wird, wenn beispielsweise die Regelungen in Niederösterreich anders sind als die in Wien. Insofern ist eine bundeseinheitliche Lösung wesentlich sinnvoller. Aber wenn die Bundesregierung hier schläft, dann kann ich auch nachvollziehen, wieso beispielsweise Niederösterreich hier auch schon vorangegangen ist“, so Scherak.

SPÖ

Pamela Rendi-Wagner, SPÖ-Vorsitzende, spricht sich auch für eine bundesweit einheitliche Lösung aus. Sie verlangt eine Diskussion zur Frage, ob es die Impfpflicht etwa in der Pflege oder beim Lehrpersonal geben soll. Überdies befürwortet sie eine Impfpflicht bei Neuanstellungen im Pflege- und Gesundheitsbereich.

„Ich glaube, es wäre dringendst notwendig von bundespolitischer Seite aus, von Seiten des Gesundheitsministers hier einen Gipfel einzuberufen, der die Länder alle an einen Tisch holt, Expertinnen und Experten und ganz wichtig die Sozialpartnerschaft“, so die SPÖ-Vorsitzende.

Der Landeshauptmann Peter Kaiser spricht sich im KURIER-Interview gegen eine Impfpflicht als Voraussetzung für einen Berufsantritt aus. Somit gibt es in der SPÖ keine einheitliche Linie in der Impfpflicht-Debatte.