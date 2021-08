LH Kaiser zu Pandemiebewältigung: "Seit Mai kein Kontakt zum Kanzler"

Gibt es Ansätze für ein Treffen?

Wir in Kärnten sind in 18 Monaten bereits 184 Mal im Koordinationsgremium zusammengesessen, plus den Sitzungen mit den Impfgremien. Dasselbe erwarte ich von Leuten auf Bundesebene, die noch dazu die Hauptverantwortung tragen.

Pläne für den Schulstart

In wenigen Wochen beginnt die Schule wieder. Viele Eltern sind besorgt, wie das neue Schuljahr verlaufen wird. Was können Sie diesen mitgeben?

Es ist alles zu tun, damit wir den permanenten Präsenzunterricht aufrecht erhalten können. Und es sind die notwendigen Vorkehrungen zu treffen, dass jene, die jetzt noch keine Impfzulassungen haben, sprich alle unter Zwölfjährigen, getestet werden. Jene, die keine Impfung haben, müssen sich Testungen unterziehen. Pädagoginnen und Pädagogen, die nicht geimpft sind, müssen sich testen lassen. Und für jene, die sich auch nicht testen lassen wollen, ist eine FFP2-Maske zwingend zu verordnen. Wir überlegen auch Messgeräte für Klassenzimmer, die anzeigen, wenn der Co2-Gehalt zu hoch ist und wann gelüftet werden muss.

Wie wollen Sie Menschen überzeugen, die sich nicht impfen lassen wollen?

Wir haben in Kärnten jene 20 Gemeinden herausgefiltert, die die geringste Durchimpfungsrate haben. In Absprache mit den Bürgermeistern wird dort an jeden Haushalt ein Flugblatt mit der Info ergehen, wann mobile Impfteams vor Ort sein werden. So werden alle anderen Unbillen, außer vielleicht die innere Ablehnung gegen die Impfung, ausgeschaltet. Der Bund ist aber aufgefordert, die größten Vorbehalte, warum man sich nicht impfen lassen will, immer wieder zu entkräften. Wir brauchen eine Atmosphäre, die nicht in Richtung Segregation geht. Wir müssen möglichst viele in Richtung Impfung, Richtung Herdenimmunität bewegen.