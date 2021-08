Impfen: Es geht nur zäh voran

In Niederösterreich werden Gemeinden, in denen die Quote im Vergleich zu den anderen niedrig ist, vorrangig mit niederschwelligen Angeboten (Pop-Up-Impfung und mobile Impfteams) versorgt. In Wiener Neustadt blieb eine Aktion ohne Anmeldung für Unter-30-Jährige am vergangenen Wochenende mit 660 verabreichten Injektionen unter den Erwartungen, deshalb wird das Angebot am 7. und 8. August auf alle Altersgruppen ausgeweitet.

Baden veranstaltet am 9. August einen Impftag ohne Voranmeldung für Zwölf- bis 18-Jährige. Spontanes Impfen ohne Termin ist laut der Webseite von Notruf NÖ in den kommenden Tagen beispielsweise auch in Gmünd, Melk, Krems, Hollabrunn, Mistelbach, Amstetten und Tulln möglich, detaillierte Informationen findet man unter https://notrufnoe.com/impfung.

In der Steiermark gibt ebenfalls schon länger Bemühungen zur Hebung der Impfbereitschaft. Auch hier will man mit den Angeboten "ganz nah" an die Bürger heranrücken. Am 7. August findet beispielsweise wieder ein "offenes Impfen" ohne Termin in allen Impfstraßen des Landes statt. Informationen unter: https://www.impfen.steiermark.at.