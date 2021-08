Wobei es zum Schulstart freilich noch lange ist. Deshalb kursiert aktuell auch die Idee, bereits in den Sommerschulen – also vor regulärem Schulstart – Impfungen anzubieten. Derzeit sind rund 40.000 Jugendliche, die wegen der Lockdowns im vergangenen Schuljahr Lerndefizite aufweisen, österreichweit in den Sommerschulen angemeldet. Los geht es dann Ende August. Details zu möglichen Impfungen in der Sommerschule sind aber noch offen.

Für eine besondere Impfaktion sorgte der steirische Fußballklub GAK. Er lud Fans ein, sich am Trainingsplatz impfen zu lassen. Und verschenkte mit der Impfung auch gleich ein Tagesticket für eine GAK-Heimspiel.

Geld als Impfanreiz

Und wenn auch das niederschwellige Impfangebot nicht hilft, richtet es ja vielleicht wirklich Mahrers Disco-Hunderter. Mit dem Betrag dürfte er jedenfalls richtig liegen.

Eine Professorin am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) hat kürzlich untersucht, welche finanzielle Summe die Impfbereitschaft der Menschen positiv beeinflussen würde. Nora Szech, Professorin für politische Ökonomie am KIT, hat zusammen mit ihrer US-Kollegin Marta Serra-Garcia in den USA mehr als tausend Testpersonen dazu befragt.

Das Ergebnis: Prämien in Höhe von 100 Euro würden zu einer Impfbereitschaft von 80 Prozent führen. Bei 500 Euro Prämie soll sogar eine Impfquote von 90 Prozent möglich sein.